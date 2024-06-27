Как снизить риски быть мобилизованным при получении брони: Вениславский прояснил ситуацию
Во время "бумажного" оформления "брони" военнообязанный может быть мобилизован, если он не обновил свои военно-учетные данные вовремя. Ему ведь нужно будет прийти в ТЦК и обновить данные. Именно при таком обновлении мужчину могут мобилизовать.
Избежать мобилизации можно путём оформления электронной "брони". Об этом рассказал член оборонного комитета парламента Федор Вениславский.
"Механизм решения проблемы заключается в так называемом электронном бронировании. После этого такие граждане могут спокойно идти и обновлять свои данные, потому что в системе "Оберіг" уже будет указано, что они забронированы", – сказал он.
Нардеп также уточнил, что в парламенте вопрос о снижении призывного возраста в Украине не обсуждается. Также не обсуждается тема ни в Минобороны, ни в Офисе президента.
И это верно, считает депутат. По его убеждению молодежь может помочь нашей победе в войне не на передовой.
"Многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет имеют умения и навыки, которые позволяют им дистанционно решать вопросы, которые приблизят нашу победу. Я имею в виду дистанционное управление роботизированными системами и кибербезопасность", - отметил Вениславский.
В настоящее время средний возраст бойцов Вооруженных Сил Украины – 30-35 лет.
Как сообщал OBOZ.UA, процедура бронирования сегодня одинакова для всех без исключений на безвозмездной основе. Однако предложенный депутатами проект закона №11331 предлагает так называемое экономическое, платное бронирование.
Об основных моментах процесса внедрения экономического бронирования в Украине рассказал народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрий Наталуха.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!