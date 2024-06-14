Как соглашение о безопасности со Штатами изменит ситуацию на фронте: израильский обозреватель сказал, в чем главный плюс

Подписанное Украиной и США соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет не приведет к быстрым переменам ситуации на фронте, однако окажет большое влияние на развитие украинской армии и военно-промышленного комплекса. Это решение имеет большое политическое и моральное значение.

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Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Это также месседж стране-агрессору России, добавил он.

Этот месседж состоит в том, что "американцы, по крайней мере, нынешняя администрация, привержены политике долгосрочной поддержки Украины. Причем, на серьезном уровне", – уточнил эксперт.

Шарп заметил, что не следует ожидать, что это решение немедленно скажется на ситуации на фронте. "Понятно, что на ситуацию здесь и сейчас на фронте и в ближайшей перспективе это не влияет. Но это важный политический шаг. Я бы сказал, что здесь есть и политический, и моральный аспект", – подчеркнул он.

Так, по его словам, соглашение о гарантиях безопасности является моральной поддержкой для украинцев, а 10-летний срок действия соглашения открывает возможности для "долгосрочного строительства и развития Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины".

"Одно дело, когда ты живешь от пакета помощи до пакета помощи, которые могут прийти, а могут не прийти, и другое дело, когда у тебя есть четкое представление на 10 лет вперед, что ты получаешь оружие на такую-то сумму, что ты можешь сделать заказ на такие-то вещи на 3-5 лет вперед. Это дает уверенность и понимание ситуации. Это очень важно. Например, для Израиля этот момент долговременности помощи всегда имел большое значение", – пояснил он.

Эксперт добавил: "Строительство Вооруженных сил, закупка техники и планирование такого рода – это процесс, которые занимает годы. Например, заказы делаются сегодня, а начало исполнения – через несколько лет. Это сложные и дорогостоящие процессы, поэтому всегда важно знать, какие у тебя бюджеты на предстоящее время".

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Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что 14 июня Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ не предусматривает отправку войск США в Украину, речь в нем идет о военной и экономической поддержке нашей страны.