Наступление армии РФ дает только локальные успехи: что должно не допустить наше командование. Интервью с Давидом Шарпом

Российская оккупационная армия начала наступательную операцию в Украине еще осенью прошлого года. В мае, когда враг атаковал Харьковскую область и сумел захватить несколько населенных пунктов, де-факто начался новый этап этой операции. Однако, несмотря на определенное продвижение на отдельных участках фронта, успехом это не назовешь.

Есть ли опасность поражения украинской армии? В ближайшем будущем – нет, поскольку нашей стране по-прежнему помогают союзники, в том числе самый серьезный из них – Соединенные Штаты, с которыми Украина вчера подписала соглашение о безопасности на 10 лет. Поэтому на сегодняшний день ситуация выглядит достаточно обнадеживающей. Силы обороны могут как минимум держать эффективную оборону. Главное – не допускать продвижения врага на относительно большую глубину.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– На день России, 12 июня, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал видео, в котором вся территория Украины окрашена в российский триколор. На этой вымышленной карте РФ граничит с Польшей, Румынией и Молдовой. Какие возможности, по-вашему, действительно имеют россияне?

Видео дня

– Начнем с Медведева. Он издавна играет роль плохого полицейского. Причем это касается как угроз Украине, так и угроз Западу. В гротескном формате. То есть, кто-то угрожает завуалированно, например, сам Путин и его политологи, а кто-то, как Медведев, в жесткой форме. Но Медведева воспринимают как слабого политика с точки зрения воли и характера, невсерьез и даже с какой-то брезгливостью.

Это я называю обратным эффектом. Когда люди, причастные к принятию решений, видят произведения Медведева, они кривляются. Но не только от их содержания, но от того, что это не совсем вписывается в то, как Медведева представляют все эти годы.

Теперь перейдем к практике. Россия, конечно, ставит перед собой разные цели, но их нужно разделить на более или менее практичные цели и мечты. Вывод о мечтах Путина можно сделать с того, как начиналась большая война – это захват как минимум большей части территории Украины, возможно с формальным "присоединением" к России или "присоединением" частями. Это уже детали. Но это ликвидация Украины как государства в том виде, в каком она существует.

Но одно дело мечты и другое – реальность. Мечты Путина не реализовались в 2022 году. А сегодня амбициозной задачей является захват Донецкой области и, возможно, территорий Запорожской. С частями Харьковской области тоже все ясно. Это выглядит тяжелейшей задачей, в которой они продвигаются микрошагами фактически с осени 2022 года, после того, как украинцы освободили правобережье Херсонщины.

Мы видим небольшие территориальные успехи, например Бахмут, Авдеевку или продвижение на совсем локальных участках. Но даже эта задача – захват Донецкой области – выглядит, мягко говоря, очень сложной. Поэтому, когда речь идет о выходе в Днепр в некоторых местах, или о других масштабных территориальных захватах, возникает вопрос, почему и как это может стать возможным.

Теоретически это может произойти, только если российская армия резко, кардинально усилится, а украинская нет. Но ведь вопрос, откуда она резко усилится? Ресурсов и возможностей в ближайшей и среднесрочной перспективе у них нет. Это первый вариант.

Вариант второй – если произойдет крушение украинской армии. Почему? Возможны ошибки и проколы, кстати, с обеих сторон, которые могут приводить к тем или иным относительно небольшим результатам. Но нет причин считать, что может произойти нечто глобальное. Очень серьезной проблемой для Украины было бы, если бы пакет американской помощи навсегда завис, если бы США прекратили оказывать помощь вообще. Других причин, чтобы произошел крах украинской армии и успех русской, на поверхности нет.

Если Запад продолжает оказывать помощь Украине плюс-минус в нынешних объемах, Украина имеет достаточный запас прочности, чтобы как минимум держать эффективную оборону. Чтобы возможностей было больше, лучше иметь более масштабную помощь.

– Итак, понятно, какие возможности у страны-агрессора. Но каковы возможности Украины, чтобы освободить оккупированные территории? Вы сказали о критически важной поддержке США, но в случае смены власти в Белом доме эта поддержка может быть уменьшена до критического уровня? И что тогда? Россия сможет добиться своих целей?

– Если побеждает Байден, то, по большому счету, понятно, чего можно ожидать от его администрации. Многое зависит и от того, что будет в Конгрессе и в Сенате. И Путину, в частности, тоже придется делать свои выводы и корректировать свои надежды.

Трамп делал заявления, что звучат неблагоприятно для Украины. Однако он очень импульсивен и непредсказуем. Это первое. Второе – и это общий принцип политики в любой демократической стране – когда ты находишься в оппозиции, ты критикуешь власть. Потому эта риторика при приходе к власти может терять актуальность.

Предусматривать здесь ничего нельзя, но если Трамп победит, это вовсе не означает, что он немедленно захочет сдать Украину, чтобы все пошло, как хочет Путин.

У Республиканской партии очень сильна поддержка Украины. Некоторые республиканцы являются сторонниками значительно большей поддержки Украины, чем действующая администрация Байдена. Кроме того, у Трампа будут советники, которым он будет прислушиваться. Поэтому совсем не обязательно все будет плохо.

– Глава ГУР МО генерал Буданов заявил, что российское летнее наступление фактически началось еще в середине мая. По его мнению, ситуация достаточно сложная, но "армагеддона" не будет. Если в качестве критерия успешности наступательной операции брать территориальное достояние, то можно ли заключить, что сегодня оккупационная армия не демонстрирует высокой эффективности?

– По большому счету, наступление российской армии продолжается с осени. По принятой ими тактике на многих участках фронта периодически осуществляются наступательные операции, чтобы находить слабые места и продвигаться. Такие условия создаются, например, если ты продвинулся, охватил какой-то участок украинской обороны, и он может оказаться невыгодным для содержания и может быть оставлен.

Такие активные наступательные действия идут уже с осени. Что прибавилось с мая? Наступление в Харьковской области, когда они открыли дополнительный участок фронта и захватили достаточно большой участок территории. По меркам этой войны, учитывая, что всегда идут ожесточенные бои, когда продвижение очень медленное или нет, в этом случае продвижение было довольно быстрым.

Если не учитывать этот момент, то по большому счету продолжается то, что и было. Вероятно, стоит ожидать подобного и дальше. Пока у них неисчерпаемые резервы, будет продолжаться давление на ряде участков, которые они считают приоритетными. Сложно предположить, что на какой-то из них будут задействованы какие-то огромные силы и с далеко идущими целями, потому что, во-первых, из открытых источников неизвестно, чтобы у них образовалась огромная группировка сил, а во-вторых, это вообще не их тактика. . Надо уметь действовать огромными силами.

Когда ты действуешь локально на ряде участков, есть право на ошибку и право на потери. Если все собирается в кулак, может произойти провал, на котором все закончится.

Понятно, что украинцам важно сломать планы противника, но главное, чтобы собственные планы обороны придерживались. В любом случае, за редким исключением таких проколов, где россиянам удавалось пробиться довольно быстро и глубоко, например, в Очеретино, или небольшой рывок под Временным Яром, или то, что произошло в Харьковской области - в целом российской армии не удается достичь серьезных территориальных успехов в кратчайшие сроки. Собственно, даже в продолжительные сроки.

Задача украинского командования – недопущение ситуаций, когда противник незапланированно продвигается на относительно большую глубину.