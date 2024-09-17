Я еще несколько недель назад говорил, что еще одна причина неприятно быстрого продвижения на Запад линии фронта в Покровском районе - это дефицит мин. Сейчас о факте нестачи мин на самые горячие участки фронта стали активнее говорить другие военные, их слова транслирует Юлия Кириенко-Меринова.

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Безусловно, у нас дикая нехватка бойцов на передовой, и это тема, заслуживающая откровенную дискуссию среди украинцев. Но люди мало что сделают, когда у них мало оружия.

Сейчас россияне лезут вперед пехотой, против которой дешевым и надежным средством является именно миномет (155мм – это слишком дорого). Но патроны к нему сейчас – колоссальный дефицит. Лишь только дронами выбивать россиян, которые мгновенно зарылись под деревьями в посадке - дело очень непростое.

К счастью, Украина может производить мины в больших количествах, это не такой сложный продукт, как снаряды на 155мм. Странно, почему при наличии финансирования в бюджете с ними сейчас такая беда?

С минным голодом нужно что-то делать. Чтобы было достаточно мин, нужно внимание первых лиц, чтобы было такое внимание - нужна огласка.