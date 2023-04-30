Как украинская 'армия дронов' уничтожает оккупантов: в сети показали видео

Аэроразведчики Сил обороны Украины во время полномасштабной войны проявили большое мастерство в уничтожении живой силы и техники врага с помощью беспилотников. За это их нередко называют "армией дронов".

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То, как им удается зачищать родную землю от оккупанта, на видео показали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко. На кадры в частности попала эффектная работа аэроразведчиков из роты беспилотных авиационных комплексов (БпАК) "Ахиллес" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Ударная рота БпАК "Ахиллес" 92-й ОМБр с помощью дронов смогла обезвредить большое количество техники и живой силы оккупационного войска.

На видео попали моменты, как сброшенные с неба боеприпасы сожгли военные грузовики, самоходные артиллерийские установки, например 155-мм САУ 2С5 "Гиацинт-С", а также 152-мм пушку-гаубицу Д-20 захватчиков.

Кроме того, операторы БПЛА таким образом уничтожили большое количество личного состава ВС РФ, который засел в окопах.

Вместе с оккупантами боеспособность теряли их винтовки и станковые автоматические гранатометы. В воздух взлетали и вражеские склады боеприпасов.

Несмотря на то, что аэроразведку ВСУ прозвали "армией дронов", следует помнить, что за каждым БПЛА "прячется" отдельный оператор. Это воины, которые делают все, чтобы с высоты птичьего полета точно попасть в цель и "демилитаризировать" все вражеское.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ на фронте также используют одноразовые австралийские дроны из картона. Речь идет о дешевых и одновременно надежных беспилотниках PPDS для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

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