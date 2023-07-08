Как в первые месяцы вторжения: в России выяснили, что с началом контрнаступления ВСУ резко возросли потери офицерского состава армии РФ

Потери российских оккупационных войск с началом активных контрнаступательных действий Сил обороны Украины значительно выросли – даже по тем данным, которые журналисты-расследователи узнают из открытых источников. В СМИ заметили, что с июня 2023 года страна-агрессор начала терять существенно больше офицеров, особенно старшего звена.

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На это обратили внимание в "Русской службе ВВС". Журналисты подтвердили ликвидацию 553 оккупантов в период с 4 июня по 7 июля. Это только те случаи, информацию о которых нашли сотрудники медиа.

"Установленная нами цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ – это самая минимальная оценка российских потерь... Реальное число определенно выше, чем установленные нами цифры", – сказано в статье.

Кроме того, за последние две недели расследователям удалось установить имена 1302 ликвидированных. "Это существенно превышает средние показатели прошлого года", – отметили в СМИ.

С 4 июня на войне против Украины нашел свою смерть по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника ВС РФ, а также еще 12 офицеров.

В это количество не входят 13 военных летчиков, ликвидированных "вагнеровцами" во время мятежа Евгения Пригожина.

"Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину", – подчеркнули журналисты.

Они считают, что эта ситуация свидетельствует: оккупантам до сих пор нужно "ручное управление" и личное присутствие старших офицеров на линии фронта или близ нее. Даже через 16 месяцев полномасштабной войны ВС РФ все еще не решили проблему оперативной связи между соседними подразделениями на передовой, а также между передовой и командными пунктами.

В "Русской службе ВВС" добавили, что на протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 "двухсотых". "Сейчас еженедельно мы узнаем о гибели 600-700 российских военных", – отметили журналисты.

По их данным, каждый третий ликвидированный в ходе отражения контрнаступательных операций Украины был мобилизованным.

В целом "Русской службе ВВС" удалось подтвердить потерю оккупационными войсками 27 423 единиц живой силы с начала большой войны. В это количество не входят российские захватчики, которые воюют в незаконных группировках, формально приписанных к "Л/ДНР".

Как писал OBOZREVATEL:

– 7 июля украинские воины ликвидировали еще 630 российских оккупантов. По данным Генерального штаба ВСУ, безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 233 440 человек.

– Сколько военной техники потеряли ВС РФ на войне против Украины – читайте по ссылке.

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