Как ВСУ освободят Крым: полковник Черник анонсировал применение особой тактики

Освобождение временно оккупированного Крыма не будет происходить штурмом и путем лобовых атак. Вооруженные Силы Украины могут выполнить эту задачу посредством применения тактики истощения противника.

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Для этого у украинской армии должно быть большое количество дополнительного современного вооружения, в частности, истребители F-16, ударные беспилотники и тысячи ракет. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

"Есть заблуждение, что мы будем штурмовать Крымский перешеек так, как россияне штурмовали Бахмут. На мой взгляд, это некорректный подход. Их просто надо истощить", – подчеркнул он.

Говоря о тактике, которую избрал враг для обороны оккупированного Крыма, эксперт заметил, что речь идет об устаревших лекалах. "Враг строит классические укрепления, роет траншеи, ставит капониры, бетонирует огневые точки".

"Но все это ничего не значит, если будет много ракет", – заявил полковник.

В частности, он перечислил наиболее эффективное вооружение для деоккупации Крыма. "Скажем, тот же Storm Shadow имеет боевую часть 450 килограммов. У американцев есть ракета AGM-158, которая может наносить удары на расстоянии до 900 километров. ATACMS имеют дальность более 300 километров. Весь крымский перешеек с юга на север – это немного больше, чем 250 километров", – напомнил Черник.

Он добавил, что большую роль может сыграть и "сбивающая другую авиацию авиация". "Если F-16 будут оборудованы ракетами AIM-120 AMRAAM, которые наносят поражение на расстоянии до 180 километров, мы можем выбивать всю авиацию врага, которая будет пытаться что-то довозить туда".

По словам полковника, когда оккупант столкнется с нехваткой всего необходимого не только для ведения боевых действий, но и для выживания, у него будет два пути: либо сдаться в плен, либо быть уничтоженным украинской армией.

"Горючее заканчивается, еда заканчивается, медикаменты, питьевая вода также заканчиваются, человек истощается до такой степени, что не может вести боевые действия. Следовательно, оккупанты либо сдаются в плен, либо мы их истребляем, вот и все", – подчеркнул эксперт.

Черник добавил, что достаточное количество вооружений может обеспечить перелом в войне и ее окончание до конца 2023 года.

"Нужно как можно больше качественной авиации, в частности, истребителей F-16. Ударные беспилотники General Atomics MQ-1C Grey Eagle – это также очень хорошее вооружение. Они могут работать как в режиме воздух-воздух, так и наносить ракетно-бомбовые удары по поверхности. Также нужны ATACMS в большом количестве. Тогда это не фантастика. Но несколько десятков образцов не делают погоды. Нужны сотни, сотни и еще раз сотни, а может и тысячи ракет. Авиации нужно не менее 180 машин. Тогда эта война может быть переломлена в этом году", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, бывший командующий Вооруженными Силами США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что украинская армия сможет дойти до Крыма уже до конца лета. При этом главное условие – расширение военной помощи Украине, в частности, предоставление беспилотников General Atomics MQ-1C Grey Eagle и дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS.