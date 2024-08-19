Как ВСУ в Курской области избегают вражеской авиации: эксперт объяснил трюк

Силы обороны Украины во время операции в Курской области России выбирают маршруты, пролегающие вдоль важных инфраструктурных магистралей, в частности вдоль линий электропередач, газопроводов и т.д. На этих участках страна-агрессор Россия ограничена в применении военной авиации.

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В то же время делать прогнозы в отношении взятия крупных городов или объектов на территории РФ пока рано. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Мы двигаемся динамично, вдоль газопроводов, вдоль линий электропередач, вдоль важных транспортных путей, чтобы ограничить возможности российской авиации, которую россияне хотели массово применять, несмотря на гражданские жертвы", – пояснил он.

По словам эксперта, украинская группировка в курской области состоит из частей, закаленных в боях и оснащенных военной техникой западного производства. "Поэтому там еще возможно продвижение с нашей стороны", – спрогнозировал эксперт.

По мнению Жмайло, вопрос взятия под контроль Курской АЭС напрямую зависит от того, смогут ли Силы обороны обеспечить безопасность этого объекта. Он не исключил, что в случае опасности перехода КАЭС под контроль Украины Россия может прибегнуть к провокациям, чтобы обвинить украинскую сторону. Если такой сценарий действительно будет на повестке дня, Украина вероятно откажется от такого шага, предположил Жмайло.

В то же время эксперт подчеркнул, что уже сегодня операция ВСУ в Курской области принесла положительные результаты для Украины. в частности, существенно уменьшилась угроза для приграничных регионов на севере нашей страны, а также появилось больше возможностей для активных действий Сил обороны на юге.

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Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия начала перемещать определенные подразделения с украинского фронта под Курск. В то же время отсутствуют признаки того, что Кремль отказался от своих захватнических целей в Украине, пришли к выводу в Институте изучения войны.