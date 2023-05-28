Как выглядит 'Азовсталь' сегодня: жуткие кадры легендарной крепости

За год оккупации Мариуполя российские захватчики так и не начали выполнять собственное обещание о создании "технопарка" на развалинах уничтоженного войсками РФ "Азовстали". Басни о "технопарке" захватчики время от времени запускают в информационное пространство для имитации бурной "деятельности" в оккупированном городе.

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Однако одного взгляда на руины мощного металлургического комбината достаточно, чтобы сразу сложить цену российским обещаниям о "восстановлении" Мариуполя. Видео с ставшим крепостью завод показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Захватчики в Мариуполе снова начали рассказывать о создании "технопарка" на руинах "Азовстали".

"Оккупанты снова завели старую песню о "технопарке". Каждый раз, когда социальные настроения приближаются к уровню "завтра протест", русня массово вбрасывает тезу о "теперь точно вместо "Азовстали" будет технопарк". Уже не работает, но упорство удивляет (нет)", – отметил Андрющенко.

Однако одного взгляда на развалины некогда преуспевающего предприятия достаточно, чтобы сложить цену обещаниям захватчиков.

"Пока вся подготовка к технопарку" выглядит так. Приблизительно как год назад", – отметил Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, как живет Мариуполь спустя год после прихода российской армии. Безработица, высокие цены и разрушенные дома стали неотъемлемой частью мариупольских будней.

"Восстановление", которым кичатся захватчики, исчерпывается строительством одного небольшого жилого квартала, состоящего из преимущественно 5-этажных домов, нескольких 9-этажек и небольшого детского сада.