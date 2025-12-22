Как выглядит пораженный дронами танкер российского теневого флота Валерий Горчаков. Фото

После поражения беспилотниками корма танкера российского теневого флота Валерий Горчаков почти полностью ушла под воду. Атаку зафиксировали в ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону, где судно находилось на стоянке.

Фото поврежденного танкера обнародовал мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер. В сообщении отмечается, что после удара судно начало тонуть, а корму подтопило почти до уровня надстройки.

По информации канала Крымский ветер, в результате атаки погибли двое членов экипажа. Речь идет о поваре и одном из механиков. Еще трое моряков, старший помощник капитана и двое матросов, получили ранения.

Очевидцы обратили внимание на серьезные повреждения корпуса. На обнародованных фото видно, что корма судна практически исчезла под водой, а наклон танкера заметно увеличился.

Последствия атаки

Во время удара были повреждены ходовая рубка и корпус судна. В машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, после чего возник пожар. Именно эти повреждения, по имеющимся данным, привели к быстрому подтоплению кормы.

Танкер находился вблизи терминала перевалки нефти в порту Ростова-на-Дону. После атаки информация о его критическом состоянии появилась уже в тот же день, когда стало известно, что судно фактически начало тонуть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону беспилотники атаковали российский корабль Валерий Горчаков, который страна-агрессор использует как нефтеналивной танкер.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 декабря по меньшей мере два региона РФ – Саратовская область и Краснодарский край – были атакованы БПЛА. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили – Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора. В итоге был поражен НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

