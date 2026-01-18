Как выглядит разрушенный в Харькове частный дом, в котором погибла 20-летняя девушка. Фото

В ночь на 18 января российский ударный БпЛА попал в частный жилой сектор Холодногорского района Харькова. В результате атаки погибла 20-летняя девушка, еще несколько человек пострадали.

Подробности о последствиях очередного российского преступления рассказали в пресс-службе ГСЧС. По данным чрезвычайников, в результате взрыва произошли серьезные разрушения и возник пожар.

Огонь охватил жилой дом и крышу беседки. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Разрушенный дом имеет серьезные повреждения. На месте работали саперы и кинологи, а психологи оказывали помощь местным жителям, которые пережили обстрел.

Информацию о пострадавших сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его информации, российская атака унесла жизнь 20-летней девушки, еще одна ранена. Кроме того, у 41-летней женщины зафиксирован острый шок.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 января россияне атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО, часть вражеских средств поражения им удалось сбить. При этом в Хмельницком районе на одном из предприятий в результате атаки возник пожар.

Также в ночь на 18 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 201 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

