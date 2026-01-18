Россия атаковала Украину 201 беспилотником: силы ПВО обезвредили 167 целей

В ночь на 18 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 201 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 18 января (с 18:30 17 января) россияне атаковали украинские города и села 201 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Запускали их с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также оккупированных Чауды в Крыму и Донецка.

В частности, враг запустил около 120 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 167 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Последствия российских ударов

Россияне ночью атаковали Хмельницкую область. В области работали силы ПВО, часть вражеских целей они сбили, однако избежать попаданий не удалось.

"В результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС. Информация о погибших и травмированных не поступала", – отметил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РФ ударила "Шахедом" по дому в Харькове. Известно о погибшей и пострадавших.

По городу Сумы Россия ударила КАБами и дронами. Повреждено много частных домов. Пострадали три женщины и 7-летний ребенок.

А на Херсонщине оккупанты устроили охоту дронами на людей. Они убили двух гражданских.

