Оккупанты на Херсонщине устроили охоту дронами на людей: погибли двое гражданских
Российские оккупационные войска дронами ударили по мирным жителям Херсонской области. Погибли два человека.
О военных преступлениях агрессора сообщил в Telegram-канале председатель областной военной (государственной) администрации Александр Прокудин. Он выразил соболезнования семьям и всем родным и близким жертв.
Что известно об обстрелах Херсонщины
- Новоберислав
Российские захватчики ударили по жилому дому в этом населенном пункте. Погиб обычный житель села, гражданский. Мужчине было 63 года, он умер под завалами собственного дома.
- Софиевка
Этот обстрел произошел около 19:40 в субботу, 17 января. Оккупанты с беспилотника атаковали гражданскую; женщина 1974 года рождения получила ранения и была госпитализирована.
"Медики отчаянно боролись, чтобы спасти жительницу... Однако ранения оказались смертельными", – написал начальник ОВА. Украинке навеки 51 год.
Как ранее писал OBOZ.UA, в результате вражеских ударов по Херсонщине, целью которых снова стали мирные жители и больница, ранения получили шесть человек, среди которых – трое медицинских работников.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!