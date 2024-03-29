'Какая атмосфера! Нет суеты': российские оккупанты похвастались видео из разрушенной Авдеевки

Российские оккупанты сняли издевательское видео из разрушенной украинской Авдеевки. Со смешками они рассуждали о том, как "похорошел" город после оккупации Россией.

Мертвый город, в значительной мере превращенный в груду камней, военные преступники хвалят за "тишину" и "отсутствие городской суеты", разбавляемые "запахом угара и трупов". Циничный ролик опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Российские военнослужащие прогуливаются развалинами "освобожденной" Авдеевки и гордятся тем, что теперь здесь все в точности как у них дома", – написал он.

На опубликованных кадрах видны несколько оккупантов идущих посреди зияющих пустыми "глазницами" окон полуразрушенных домов и остатков "срезанных" снарядами деревьев.

"Атмосфера: тишина, нету городской суеты. Машин нету. Воздух от этих... выхлопов нету. Запах гари, угара, трупов... "Репортажи" с Авдеевки продолжаются.... Хороший "ландшафтный дизайн" здесь", – со смехом глумятся над умирающим городом оккупанты.

Интересно, что оккупант, снимавший видео, показал лица своих "товарищей", свое же попытался заблюрить. Но на мгновение его физиономия также "засветилась".

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что за четыре месяца боев за Авдеевку враг потерял более 45 000 тыс. военных.

Пограничники также рассказали, какими были последние дни обороны этого города, об который "сточилась" немалая часть российской оккупационной армии.