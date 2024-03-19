За четыре месяца враг потерял более 45 000 тыс. военных: в ГПСУ показали, какими были последние дни обороны Авдеевки. Видео

Российская террористическая армия испепелила Авдеевку Донецкой области и спустя несколько месяцев ожесточенных боев захватила руины города. При этом путинская армия понесла колоссальные потери.

За четыре месяца активных боев враг потерял ранеными и убитыми более 45 тыс. тысяч военных. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники рассказали, что 10 октября 2023 года российская оккупационная армия предприняла масштабные штурмовые действия с целью оцепления Авдеевки. В свою очередь украинские защитники в крайне сложных условиях держали оборону и наносили врагу колоссальные потери.

В ГПСУ отметили, что на Авдеевском направлении за 4 месяца активных боевых действий армия РФ потерял ранеными и убитыми более 45 тыс. тысяч военных. Также украинские воины сожгли несколько сотен единиц вражеской бронетехники.

В пограничной службе подчеркнули, что все это время рядом с подразделениями ВСУ и другими Силами обороны за город сражались и бойцы ГПСУ. Свои позиции после соответствующего приказа командования они оставили только 17 февраля 2024.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают сокращать численность российской оккупационной армии на Авдеевском направлении. Только в течение недели защитники ликвидировали и ранили более 600 захватчиков. Также враг потерял десятки единиц различной техники.

Ранее сообщалось, что "Армия дронов" за две недели уничтожила почти 90 танков – и процесс "разоружения" оккупантов не только продолжается, но и набирает обороты.

Как сообщал OBOZ.UA, российский террорист во временно оккупированной Авдеевке похвастался жене мародерством. Военный преступник рассказал, что в разбитых домах осталось много техники и других вещей украинцев, и нужно ему "грузовую электричку", чтобы все вывезти.