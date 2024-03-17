'Здесь в этих домах все есть!' Оккупант похвастался жене, что в разбитой Авдеевке процветает мародерство. Видео

Российский оккупант во временно оккупированной Авдеевке похвастался жене мародерством. Военный преступник рассказал, что в разбитых домах осталось много техники и других вещей украинцев, и нужно ему "грузовую электричку", чтобы все вывезти.

Соответствующее видеообращение счастливого оккупанта к жене "Ларисе" опубликовали Telegram-каналы. На кадрах он, стоя среди руин, показал "достопримечательности города Авдеевки".

"Братва размочила все. Лариса, я вот, не веришь?" – хвастался неадекватный россиянин.

"Здесь в этих домах все есть, телевизоры... Чего только нет. Только надо электричку какую-нибудь грузовую, чтобы все это вывозить", – сказал оккупант.

Напомним, опальная рок-певица Мара стала первой артисткой, устроившей танцы на костях в разрушенной и временно оккупированной российскими террористами Авдеевке. Она дала оккупантам концерт с песней о "русских людях", размахивая руками и микрофоном в катакомбах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали спутниковые снимки уничтоженной российскими войсками украинской Авдеевки Донецкой области. К февралю 2022 года население этого города составляло около 35 тысяч человек.

– Родные девочки, умершей от сердечного приступа в Авдеевке, снялись в сюжете российской пропаганды. В пропагандистском сюжете ни женщина, ни ее муж ни словом не вспомнили о 6-летней девочке, погибшей из-за российского вторжения. Зато они с энтузиазмом придумывают, на какие "происки" якобы шли украинские власти.

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