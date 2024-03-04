"Русский мир" во всей "красоте": в сети показали вид Авдеевки до и после оккупации РФ. Фото

Уничтожение российскими войсками украинской Авдеевки Донецкой области показали со спутника. До февраля 2022 года население этого города составляло примерно 35 тысяч человек.

Оккупанты, долгие месяцы пытаясь захватить Авдеевку, регулярно обстреливали ее со всех видов оружия. В последние недели перед оккупацией авиация противника активизировалась еще больше и забрасывала город тяжелыми бомбами. Последствия "русского мира" показал проект "Донбасс Реалии".

На фотографиях, сделанных спутниками Махаr, видно, как населенный пункт выглядел до полномасштабного вторжения. Эти фото сняты 16 октября 2021 года.

Вторые снимки зафиксированы 17 февраля 2024 года – в день, когда командование Сил обороны сообщило о выводе войск из города.

Разница между тем, как выглядели улицы Авдеевки до и после, по-настоящему пугающая.

Как писал OBOZ.UA:

– В течение 2 марта на Авдеевском направлении было зафиксировано 14 вражеских авиаударов.

– Институт изучения войны заявил, что российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки. Они поддерживают относительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону.

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