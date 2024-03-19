'Продолжаем держать крепкую оборону': в Третьей штурмовой рассказали, сколько оккупантов уничтожили за неделю

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают сокращать численность российской оккупационной армии на Авдеевском направлении. Только в течение недели защитники ликвидировали и ранили более 600 захватчиков.

Также враг потерял десятки единиц различной техники. Об этом Третья штурмовая бригада сообщила в своем Telegram.

В период с 11 по 17 марта на Авдеевском направлении бойцы бригады ликвидировали 226 оккупантов. Еще 391 российский военный получил ранения.

Кроме того, украинские военнослужащие уничтожили много различной российской техники. В частности, на Авдеевском направлении за неделю враг потерял 6 танков.

Среди потерь армии РФ также 5 уничтоженных единиц автомобильной техники и три единицы поврежденных. Также украинские воины ликвидировали 4 бронетранспортера и еще один подбили.

Бойцы Третьей штурмовой бригады сожгли минометы и артиллерийские системы российской армии.

Напомним, украинские воины продолжают активную "демилитаризацию" оккупационной российской армии в Украине. Воины Сил специальных операций на Запорожском направлении испепелили 10 единиц тяжелой и автомобильной техники россиян.

Ранее сообщалось, что "Армия дронов" за две недели уничтожила почти 90 танков – и процесс "разоружения" оккупантов не только продолжается, но и набирает обороты.