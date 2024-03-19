Работали FPV-дроны: воины ССО сожгли 10 единиц техники врага на Запорожском направлении. Видео

Украинские воины продолжают активную "демилитаризацию" оккупационной российской армии в Украине. Воины Сил специальных операций на Запорожском направлении испепелили 10 единиц тяжелой и автомобильной техники россиян.

Среди них – две САУ, "Пион" и "Гвоздика". Подробности и видео опубликовали в Telegram-канале ССО.

"Одно из подразделений ССО эффективно отработало на Запорожском направлении. Операторы нанесли ряд огневых поражений FPV-дронами по вражеским целям", – говорится в сообщении.

В частности, спецназовцы повредили и уничтожили:

САУ 2С7 "Пион";

САУ 2С1 "Гвоздика";

две 122-мм гаубицы Д-30;

один БТР;

пять единиц автомобильной техники

На опубликованном видео зафиксировано не только применение FPV-дронов по вражеской технике, но и поражения и сбросы в блиндаже, где прятались российские захватчики. После "приветов" от спецназовцев уцелевшие оккупанты спасались бегством.

Некоторые единицы техники, как следует из видео, были уничтожены в темное время суток.

Напомним, утром 19 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что украинские воины отминусовали за сутки 840 оккупантов и 35 ББМ российской армии.

Также сообщалось, что "Армия дронов" за две недели уничтожила почти 90 танков – и процесс "разоружения" оккупантов не только продолжается, но и набирает обороты.