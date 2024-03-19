Работали FPV-дроны: воины ССО сожгли 10 единиц техники врага на Запорожском направлении. Видео
Украинские воины продолжают активную "демилитаризацию" оккупационной российской армии в Украине. Воины Сил специальных операций на Запорожском направлении испепелили 10 единиц тяжелой и автомобильной техники россиян.
Среди них – две САУ, "Пион" и "Гвоздика". Подробности и видео опубликовали в Telegram-канале ССО.
"Одно из подразделений ССО эффективно отработало на Запорожском направлении. Операторы нанесли ряд огневых поражений FPV-дронами по вражеским целям", – говорится в сообщении.
В частности, спецназовцы повредили и уничтожили:
- САУ 2С7 "Пион";
- САУ 2С1 "Гвоздика";
- две 122-мм гаубицы Д-30;
- один БТР;
- пять единиц автомобильной техники
На опубликованном видео зафиксировано не только применение FPV-дронов по вражеской технике, но и поражения и сбросы в блиндаже, где прятались российские захватчики. После "приветов" от спецназовцев уцелевшие оккупанты спасались бегством.
Некоторые единицы техники, как следует из видео, были уничтожены в темное время суток.
Напомним, утром 19 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что украинские воины отминусовали за сутки 840 оккупантов и 35 ББМ российской армии.
Также сообщалось, что "Армия дронов" за две недели уничтожила почти 90 танков – и процесс "разоружения" оккупантов не только продолжается, но и набирает обороты.
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