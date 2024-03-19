ВСУ отминусовали за сутки 840 оккупантов и 35 ББМ российской армии

Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали и ранили по меньшей мере 840 солдат и офицеров российской армии. Также бойцы обезвредили 140 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

В целом ВС РФ потеряли в войне против Украины 432 390 личного состава. Данные на 19 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 35 боевых бронированных машин (всего 13049), 30 артиллерийских систем (10698), 10 танков (6819) и одно средство ПВО (721).

Защитники сбили в небе 10 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 8318). В металлолом воины превратили 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 14 191), четыре – специальной техники (1735) захватчиков.

С начала полномасштабной войны 755 суток назад ВСУ "демилитаризовали" 1922 крылатые ракеты, 1017 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях снайперы ССО уничтожили вражескую группу во время ночного мониторинга российских позиций на Херсонщине. Прицельным огнем бойцы ликвидировали шесть военнослужащих ВС РФ.

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