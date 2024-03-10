Какие болезни нервной системы являются основанием для признания непригодным к службе: разъяснение

В Украине из-за российского вторжения продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Всех военнообязанных граждан, которых медицинские комиссии признали годными к службе и которые не имеют отсрочок, могут призвать к Вооруженным Силам.

В то же время, есть категории военнообязанных мужчин, которых могут не допустить к службе из-за наличия определенных заболеваний, в частности нервной системы. Детальнее о том, какие болезни нервной системы являются основанием для признания непригодным к службе в войске расскажет OBOZ.UA.

Законодательством определен перечень болезней, которые могут быть основанием для временной отсрочки военнообязанных от службы или признания их непригодными, как в мирное, так и в военное время.

Так, болезни нервной системы могут привести к полной непригодности к военной службе в случае:

Быстропрогрессирующих воспалительных заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), таких как менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, абсцессы внутричерепный и внутрипозвоночный.

Быстропрогрессирующих системных атрофий с тяжелыми нарушениями функций, церебрального паралича, болезни Паркинсона, рассеянного склероза.

Эпилепсии в случае частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Быстропрогрессирующих болезней периферической нервной системы, вызывающих поражение нервов, нарушение иннервации и возникновение боли (такие как нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие).

Расстройств вегетативной нервной системы со значительными нарушениями ее функций (такие как синдром Брэдбери-Эглстона, семейная дизавтономия Райли-Дея, многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия – синдром Шая-Дрейджера), которые прогрессируют.

Ранее в Раде сказали, будут ли мобилизовывать уволенных в запас срочников. Отмечается, что для них предусмотрена отсрочка на один год. В течение этого времени их не будут мобилизовывать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине незаконно мобилизовали 19-летнего студента одного из харьковских университетов Владимира Дядюха. Юноша подал в суд и выиграл дело, однако процесс затянулся на полтора года, проведенных на фронте.

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