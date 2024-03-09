Существуют разные варианты: в Раде сказали, будут ли мобилизовывать уволенных в запас срочников

Для уволенных в запас солдат предусмотрена отсрочка на один год. В течение этого времени их не будут мобилизовывать.

Об этом заявили член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз и нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире национального телемарафона. Упомянутая отсрочка предусмотрена недавним указом о демобилизации срочников.

Стоит отметить, что Фриз отказалась назвать точное количество военнослужащих, которые будут уволены в запас.

В свою очередь Федиенко сообщил, что часть военных, уволенных в запас, изъявила желание остаться в армии на контракт. Он также отметил, что срочники будут подлежать мобилизации по истечении годового периода отсрочки. Кроме того, бойцы смогут самостоятельно подписать контракт с Вооруженными силами.

Как писал OBOZ.UA, 7 марта президент Владимир Зеленский подписал Указ №149/2024 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы". Речь идет о срочниках, срок военной службы которых истек во время действия военного положения.

В тот же день Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Министерство иностранных дел направило британской стороне запрос на согласование. В обращении к украинцам президент объяснил, что Залужный хотел себе должность именно в дипломатической сфере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!