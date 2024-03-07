Зеленский уволил в запас военнослужащих срочной службы – указ

7 марта президент Владимир Зеленский подписал Указ №149/2024 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы". Речь идет о строковиках, срок воинской службы которых закончился во время действия военного положения.

Их должны уволить в запас в апреле – мае 2024 года. Об этом сообщается в тексте документа, обнародованного на сайте Офиса президента Украины.

Правила касаются военнослужащих Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта и других образованных в соответствии с украинскими законами военных формирований.

Указ президента №149/2024 вступает в силу дня опубликования (7 марта 2024 года).

Это первое увольнение в запас срочников с начала российского полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года.

В обращении к гражданам вечером 7 марта гарант упомянул о подписанном законе.

"Сегодня есть указ об увольнении в запас срочников – тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения", – сказал Зеленский.

По просьбе военного командования необходимо несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей.

"И с апреля срочники будут направлены в запас. Знаю, что часть подписали контракт о службе в Силах обороны. Благодарен каждому", – заявил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 марта Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Министерство иностранных дел направило британской стороне запрос на согласование.

– В обращении к украинцам президент объяснил, что Залужный хотел себе должность именно в дипломатической сфере.

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