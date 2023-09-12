Какие болезни являются основанием для признания непригодным к военной службе: список

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет призывают в армию. Законодательство предусматривает, что граждане с определенными заболеваниями не могут быть мобилизованы.

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Однако недавно в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ были внесены изменения, которые предусматривают сокращение перечня болезней, позволяющих получить статус непригодного к военной службе. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №490.

В Украине продолжается реформирование работы военно-врачебной комиссии с целью сократить коррупционные риски. Поэтому изменения коснулись не только расписания болезней, но и проведения медкомиссии и определения пригодности по отдельным статьям.

Приказ Минобороны № 490 и соответствующие изменения гласят о том, что статус "Непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев" принимается на ВВК в тех случаях, когда для восстановления пригодности к военной службе необходим срок от 6 до 12 календарных месяцев. Это касается таких статей Расписания болезней:

7 – Состояния после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных болезней или хирургического лечения;

11 – Состояния после хирургического лечения, проведения цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

12-г – Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма (D50-D89), их последствия. Состояния после перенесенных острых болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

13-д – Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Е00- Е90), их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний;

24 – Состояния после перенесенных острых болезней нервной системы или хирургического лечения;

32 – Состояния после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения;

37 – Состояния после перенесенных острых болезней уха и сосковидного отростка или хирургического лечения;

44 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения;

48 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов дыхания или хирургического лечения;

56 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов пищеварения, хирургического лечения;

59 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения (фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз розовый, многоформная эритема, парапсориаз);

65 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, хирургического лечения;

72 – Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней мочеполовой системы, хирургического лечения;

81 – Состояния после проведенного лечения по поводу травм, отравлений и некоторых других последствий действия внешних факторов.

Кроме того, приказ №490 изменил перечень болезней, при которых военно-врачебная комиссия в индивидуальном порядке может дать человеку статус "пригоден к военной службе". До изменений исключения касались отдельных статей, однако теперь они отменены. Теперь мобилизовать могут при таких заболеваниях:

2-в – клинически вылеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Напомним, с 1 октября на воинский учет в Украине должны встать все женщины-медики: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки и фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. В Генштабе отмечают, что это не означает мобилизацию медиков.

Ранее сообщалось, что в Украине может исчезнуть такая формулировка как "ограниченно пригодные" военнообязанные граждане. По убеждению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, гражданин Украины должен либо быть "пригоден" для выполнения военной службы, либо "непригоден".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику государства.

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