Какие документы должны быть выданы после прохождения ВЛК при мобилизации и на каких основаниях можно получить отсрочку: разъяснение

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине были объявлены всеобщая мобилизация и военное положение. Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, однако по определенным основаниям они могут получить отсрочку.

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В случае получения ранений или серьезных заболеваний, военнослужащие могут быть направлены на военно-врачебную комиссию. Как ВЛК устанавливает причинную связь между травмой и военной службой, сообщило издание Армия Inform.

При оформлении документов, базирующихся на результате ВЛК, важно обратить внимание на формулировку вывода о причинной связи травмы или заболевания.

Постановление, принимаемое ВЛК, оформляется несколькими документами:

Свидетельство о болезни.

Справка ВЛК (внештатные ВЛК).

Протокол заседания ВЛК, в котором устанавливается причинная связь травмы, заболевания или ранения (штатные ВЛК).

Военно-врачебная комиссия может принимать постановления о пригодности к военной службе, причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий) со службой в Вооруженных Силах Украины, а также о потребности в лечении, реабилитации, протезировании и другом.

В Справочнике военнослужащего рассмотрены разновидности постановлений ВЛК о причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий) с военной службой в Вооруженных Силах Украины:

"Ранение (контузия, травма, увечье), так, связано с защитой Родины" – это когда ранение было получено во время защиты Родины или исполнения обязанностей военной службы в составе действующей армии и флота. Это касается ситуаций защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, непосредственного участия в обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в соответствующих районах и периоде осуществления указанных действий.

Ранение (контузия, травма, увечье), так, связанное с исполнением обязанностей военной службы – это случаи получения ранения (кроме противоправных действий) во время фактического исполнения служебных обязанностей во время прохождения воинской службы в частях, что не входят в состав действующей армии.

"Ранение (травма, контузия, увечье), полученное в результате несчастного случая, да, связанное с прохождением военной службы" – это ситуации, когда ранение было получено во время несчастного случая, не связанного с исполнением служебных обязанностей, или в результате правонарушения.

"Заболевание, нет, не связано с прохождением военной службы" – это когда такие заболевания возникли у лица, прошедшего медицинское освидетельствование к призыву на военную службу или принятию на военную службу по контракту. Эти заболевания не были диагностированы во время призыва или приема на военную службу, но их патогенетический процесс начался до призыва на военную службу, и военная служба не оказывала влияния на уже существующую болезнь и пригодность к военной службе.

Отметим, что основание для отсрочки от мобилизации имеют:

женщины и мужчины с тремя или более детьми младше 18 лет,

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие одного или более ребенка в возрасте до 18 лет,

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с состоянием болезни (нервные нарушения, тяжелые врожденные пороки развития, редкие генетические заболевания, онкологические заболевания, психические расстройства, сахарный диабет I типа и т.д.).

Напомним, что в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

Ранее сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.

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