Какие документы нужно взять в ТЦК для обновления данных: разъяснение

Все военнообязанные в Украине должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования и социальных услуг в течение 60 дней с даты вступления в силу нового закона о мобилизации. Для этого нужно явиться в ТЦК со всеми личными и военно-учетными документами.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, нужны прежде всего:

– паспорт;

– идентификационный код;

– военный билет (или временное удостоверение);

– все документы, подтверждающие изменение данных (право на отсрочку, семейное положение, сведения об изменении гражданства, об изменении (установке) группы инвалидности и т.п.).

Также Истомин проинформировал, что в настоящее время определено более трех десятков пунктов персональных данных, которые собирает ТЦК, в частности:

– ФИО;

– место регистрации и фактического пребывания;

– контакты;

– семейное положение;

– реквизиты паспорта гражданина и загранпаспорта и т.д.

Как отметил представитель, большинство этой информации нуждается в документальном подтверждении.

Истомин предупредил: если в течение отведенного времени не обновить данные, военнообязанному грозит административное наказание – штраф по статье 210 КУоАП – 50-100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850-1700 гривен.

Если не сделать этого в течение 60 дней после вступления Закона в силу, то будет применена статья 210-1 – нарушение законодательства о мобилизации – что влечет штраф уже 300-500 необлагаемых минимумов (5100-8500 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Юрист OBOZ.UA рассказал, что делать, если из-за очередей в ТЦК не все смогут обновить данные в 60-дневный срок. "Работникам ТЦК достаточно только позвонить по телефону и спросить – есть ли какие-то изменения? Если человек говорит "нет", то для чего ему стоять в очередях?" – предложил Мудрый.

– Доктор юридических наук Роман Мудрый сообщил, что если военнообязанный меняет адрес жилья, то он должен иметь документальное подтверждение. Затем следует составить рапорт на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой разрешить изменение места жительства и подать его вместе с добавленными документами.

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