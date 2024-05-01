Из-за очередей в ТЦК не все успеют своевременно обновить данные: юрист посоветовал, что нужно сделать

Согласно новому закону о мобилизации в Украине, мужчинам призывного возраста нужно в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в Центрах комплектования. В нынешних условиях ТЦК придется ставить на учет минимум 90 и более мужчин в час, и понятно, что Центры не будут успевать. Доктор юридических наук с 15-летним опытом работы в прокуратуре Роман Мудрый считает, что Центры будут успевать, только если им поможет государство.

"Не нужны какие-либо дополнительные изменения в законодательстве. Это могут сделать сами ТЦК, возможно, при поддержке Минобороны или Минцифры", – рассказал юрист OBOZ.UA.

"Есть много людей, которые были в ТЦК в течение последнего года или нескольких месяцев. И все данные о них уже есть. То есть работникам ТЦК достаточно только позвонить по телефону и спросить – есть ли какие-то изменения? И если нет, то зачем стоять в очередях?" – предложил Мудрый.

Специалист также добавил, что можно сделать более доступные варианты для обновления данных: например, многоканальная "горячая линия", возможность отправки на электронную почту всех необходимых данных или создание электронных кабинетов.

По словам Мудрого, репрессивные методы влияния в новом законе прописаны для людей, кто каким-либо образом уклоняется от ТЦК. Но таких украинцев немного, к тому же "штрафы никак не заставят их туда явиться". То есть менять нужно не законодательство, а именно работу ТЦК.

Юрист отмечает, что сейчас уже есть проблема с очередями в ЦНАПах и ТЦК, где военнообязанные пытаются обновить данные.

"Но те, кто не успеет обновить и не будет внесен в базу "Оберіг", могут быть подвергнуты административному наказанию в виде штрафа и последующих ограничений. То есть будут теми, кого в медиа называют уклонистом", - отметил Мудрый.

Чтобы этого не произошло, специалист и предлагает ТЦК изменить процедуру внесения данных.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в ТЦК. Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

Также мы писали о том, что военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, может угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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