Что будет, если ТЦК не успеют за 60 дней обработать заявку на обновление данных: разъяснение юриста

Согласно новому закону о мобилизации в Украине, мужчинам призывного возраста нужно будет в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в Центрах комплектования. Электронное обновление данных еще не работает. В нынешних условиях ТЦК придется ставить на учет минимум 93 мужчин в час, и понятно, что Центры не будут успевать.

Таким образом, можно предположить, что украинцы, данные которых в ТЦК не успевают обработать, автоматически становятся уклонистами. Так ли это или нет, OBOZ.UA рассказал адвокат, член Национальной ассоциации адвокатов Олег Горбачев.

По данным Министерства обороны, в Украине сейчас работает 178 ТЦК. Не считая "беглецов от войны", заключенных, людей на оккупированных территориях и тех, кто уже в армии, ТЦК должны обработать данные как минимум 7,9 миллионов украинцев - за 60 дней.

"Нужно смотреть, как оно будет на практике. Безусловно, какие-то санкции будут применяться, но на это тоже нужна юридическая процедура. Например, ограничение в правах возможно только на основании решения суда", – сказал Горбачев и добавил, что "и в Киеве, и в других городах очень загружены суды".

Но если человек на протяжении этих 60 дней не обновил свои данные в ТЦК – из-за перезагруженности Центров или по личным соображениям – речи об уголовной ответственности нет.

"Сначала есть исключительно административные санкции - штрафные. Но если после обновления люди не платят соответствующие штрафы и снова повторно не появляются на военный учет, то там уже могут быть основания для возбуждения уголовного производства за уклонение от мобилизации", - пояснил Горбачев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в ТЦК. Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

Мы писали о том, что военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, может угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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