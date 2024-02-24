Какие эндокринные болезни являются основанием для освобождения от мобилизации: подробное разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу в армию. Однако пополнить ряды ВСУ могут лишь пригодные по состоянию здоровья украинцы.

Ряд патологий органов эндокринной системы могут стать основанием для получения освобождения от мобилизации. OBOZ.UA выяснял, украинцы с какими заболеваниями непригодны для военной службы.

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определен перечень болезней, которые являются основанием для вынесения военно-врачебной комиссии решения о непригодности и освобождении от мобилизации. Среди множества болезней патологии органов эндокринной системы также являются основанием для признания человека непригодным к военной службе.

Однако законодательство гласит, что обменные расстройства и нарушения обмена веществ могут служить основанием для признания негодности только в случаях со значительным нарушением функций. В более легких состояниях военнообязанных признают ограниченно пригодными.

В то же время получить освобождение от военной службы могут украинцы с такими заболеваниями:

болезни щитовидной железы;

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз.

При этом следует учитывать, что в каждом случае военно-врачебная комиссия принимает решение только после полного изучения состояния здоровья военнообязанного. Поэтому человек могут быть полностью освобожден от мобилизации либо же признан ограниченно пригодным.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект об изменении сроков срочной военной службы. Он содержит норму о демобилизации срочников и о 12 месяцах отсрочки для них от следующего призыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задерживается рассмотрение законопроекта №10449 относительно изменений в мобилизации, который 7 февраля был принят в первом чтении, и за это время к нему уже подали 3700 поправок. Ожидается, что документ будет рассмотрен во втором чтении не ранее 6 марта.

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