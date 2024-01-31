Украина не только сохраняет, но и увеличивает свой потенциал нанесения дальнобойных ударов. Это достигается за счет продления поставок предоставленных партнерами средств еще в 2023 году и передачей некоторых новых дальнобойных видов вооружения в 2024 году. Кроме того, украинская промышленность наращивает производство собственных ракет и дальнобойных БПЛА.

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Наиболее дальнобойным из ранее переданных средств являются крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow. В январе Франция сообщила о решении предоставить Украине еще 40 крылатых ракет SCALP. Дополнительные поставки ракет Storm Shadow в 2024 году анонсировала Великобритания. Эти ракеты продемонстрировали свою эффективность в 2023 году. Очевидно, что удары по штабам, ключевым тыловым объектам россиян на оккупированных территориях продолжатся и дальше.

Также в этом году украинские войска будут иметь возможность применять еще несколько новых образцов дальнобойных систем. В частности, долгожданные GLSDB, передачу которых США анонсировали еще в начале 2023 года, но их производство заняло длительное время. В ноябре было сообщено о передаче США одной пусковой установки M142 HIMARS, которая, по оценкам аналитиков, подготовлена именно для работы с GLSDB. Эта система позволит наносить поражение противнику на расстояниях до 150 км.

Кроме крылатых ракет от Франции Украина получит еще одну интересную систему. Франция анонсировала ежемесячную передачу 50 планирующих авиабомб AASM Hammer. Это высокоточная планирующая бомба, разгоняемая за счет встроенного ракетного ускорителя. Особый интерес представляет возможность получения Украиной версии бомбы с дальностью полета до 200 километров. Еще в 2023 году компания-производитель Safran Electronics Defense заявила, что ведет работу над увеличением дальности полета бомб в 2-3 раза за счет разработки нового ракетного ускорителя. Если в Украину попадут бомбе не только с дальностью 70, но и 200 километров, это станет значительным усилением. Кроме того, эти бомбы имеют разную массу: 250, 500 и 1000кг.

В настоящее время применение западного вооружения ограничено только объектами противника на оккупированных территориях. По этим политическим причинам удары о территории России наносятся исключительно украинским оружием. Начало этого года свидетельствует о том, что у украинской армии есть определенный прирост возможностей и эффективности и в этом. Речь идет о недавних ударах по ключевым объектам инфраструктуры экспорта энергоносителей в Усть-Луге, Туапсе и Ярославле. Для нанесения этих ударов БПЛА преодолели около 1000 километров дистанции.

Новые дальнобойные возможности Украины позволяют с хирургической точностью не просто наносить экономический ущерб россиянам, но и влиять на настроения элит (в частности, бизнес-элит) РФ накануне выборов. Российские олигархи будут терять свои доходы из-за развязанной Путиным войны и неспособности силовиков обеспечить надежное прикрытие своей территории. В то же время, российские войска не просто продолжат нести ужасные потери на поле боя, но будут получать болезненные удары по скоплению войск и техники в тылу, по штабам, объектам Черноморского флота.