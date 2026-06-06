Какие объекты в РФ поражены в результате комбинированного удара Сил обороны: полный список

5 июня и в ночь на 6 июня подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд военных и логистических объектов оккупантов. Цели расположены на территории Ленинградской области РФ, Краснодарского края, а также на оккупированных территориях Украины.

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О результатах комбинированного удара сообщили в Генштабе ВСУ. Там отметили, что продолжают системную работу по снижению возможностей российской армии.

Среди основных целей – пункт базирования "Кронштадт" в Санкт-Петербурге. На территории объекта зафиксировали взрывы. Этот пункт являетсяключевым местом базирования, ремонта и обеспечения кораблей Балтийского флота, а также обеспечивает прикрытие морских подходов к Санкт-Петербургу.

В Ленинградской области под удар попала нефтебаза "Петергофская" в Ломоносове. По имеющейся информации, на объекте произошли попадания, взрыв и возгорание.

Еще одной целью стал нефтяной терминал "Несте" в том же городе. После удара в районе терминала возник пожар. Предприятие является важным узлом распределения бензина и дизельного топлива в северо-западном регионе России. Одновременно на территории терминала может храниться до 40 тысяч кубических метров светлых нефтепродуктов.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по арсеналу комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения в поселке Большая Ижора Ленинградской области. На объекте зафиксировали взрывы, детонацию и пожар.

Также под поражение попала нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае РФ. На ее территории возник пожар. Объект является важным тыловым узлом хранения и распределения горюче-смазочных материалов и используется для обеспечения горючим российских военных группировок на Южном и Восточном направлениях.

Кроме того, в Генштабе сообщили об ударах по вражескому командно-наблюдательному пункту вблизи Малиновки в Белгородской области РФ и складу материально-технических средств в районе Караичного Луганской области. Также были поражены пункты управления БПЛА в районах Воскресенки и Отрадного Донецкой области, а также Новофедоровки и Железнодорожного Запорожской области.

Под удар попали и районы сосредоточения личного состава российских войск вблизи Покровска и Родинского в Донецкой области, Петропавловки на Харьковщине, а также Теткино и Анатольевки в Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее Силы обороны Украины нанесли серии точных ударов по пунктам управления российских войск и районам сосредоточения личного состава противника. Операции проводились в разных направлениях фронта и на территории РФ.

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