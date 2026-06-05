Силы обороны поразили пункты управления и личный состав врага: в Генштабе рассказали о точных ударах

Силы обороны Украины нанесли серии точных ударов по пунктам управления российских войск и районах сосредоточения личного состава противника. Операции проводились в разных направлениях фронта и на территории РФ.

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В Генштабе сообщают о подтвержденных результатах поражений, в частности логистической и инфраструктурной инфраструктуры врага. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

4 июня и в ночь на 5 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины осуществили удары по ряду важных военных объектов противника.

В частности, был поражен пункт управления российских войск в районе Каменского Запорожской области, а также командно-наблюдательный пункт подразделения в районе Соледара в Донецкой области.

Отдельно сообщается о поражении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника. Такие цели были поражены в районах Комара и Воскресенки Донецкой области, а также в районах Коноваловой и Яблочного Запорожской области.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника. Речь идет о целях в районах Мариуполя, Шевченко и Федоровки Донецкой области, Луча в Запорожье, а также Журавлевки Белгородской области РФ.

В Генштабе также уточнили результаты предыдущих операций. По данным дополнительного анализа, 30 мая 2026 года было подтверждено повреждение нефтяного резервуара РВС-20000 и двух резервуаров РВС-5000 в районе морского нефтяного терминала "Феодосия" на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того, 31 мая 2026 года подтверждено поражение линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" в Кировской области РФ. По данным военных, были уничтожены два резервуара, еще два повреждены, а также выведена из строя насосная станция.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ прокомментировали майские достижения армии РФ на фронте. За май территориальные достижения оккупационного войска были в пределах статистической погрешности.

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