Какие предприятия могут бронировать сотрудников в Украине: разъяснение

В соответствии с положениями закона о мобилизации, вступившего в силу с 18 мая этого года, сотрудники важных для государства предприятий могут получить бронь от мобилизации. Закон также определяет список предприятий, которые могут забронировать до половины своих военнообязанных работников.

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В то же время, для некоторых предприятий сделано исключение: с них сняты ограничения по количеству сотрудников, которые могут получить бронь. Какие предприятия могут бронировать сотрудников и на каких условиях это происходит – пишет OBOZ.UA.

Кроме народных депутатов и их помощников, бенефициарных владельцев критически важных предприятий, госслужащих, причастных к аналитике законопроектов или поддержки информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и Кабинета Министров, бронь от мобилизации могут получить также военнообязанные работники ряда предприятий, учреждений и организаций. Важными для функционирования и обороны государства закон определяет полицию, спасательную службу и органы государственной власти и местного самоуправления. Но кроме этого, до 50% своих военнообязанных сотрудников могут забронировать:

компании из сферы медиа и культуры;

производители товаров для армии;

предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;

другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Бронь предоставляется сроком до 6 месяцев, после чего ее необходимо продлевать.

При этом ряд компаний и предприятий по закону лишены ограничений по количеству забронированных работников, а бронь предоставляется на год. Речь идет о:

предприятиях топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетики Украины;

предприятиях, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве;

предприятиях, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятиях, выполняющих работы по строительству фортификационных сооружений;

работниках ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;

Обществе Красного Креста и других украинские неправительственные гуманитарные организации;

учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Получить бронь могут только официально трудоустроенные работники, работающие по трудовому договору или контракту и состоящие на военном учете.

При этом ФЛП и специалисты, работающие по гиг-контрактам, бронь получить не могут, ведь Министерство обороны не видит их специальностей.

Установлен ряд критериев для предприятий, которые могут бронировать сотрудников. Чтобы получить такое право, компания должна отвечать по меньшей мере трем из перечисленных в законе критериям:

быть резидентом "Дія.Сити";

уплатить за налоговый год налогов на сумму свыше 1,5 млн. евро (или суммы в гривневом эквиваленте в соответствии с курсом);

получить поступлений в иностранной валюте за отчетный налоговый год в размере более 32 млн евро (кредиты и ссуды при этом не учитываются);

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

платить зарплаты не ниже средних по региону;

быть включенными в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения нужд территориальной громады.

В случае соответствия хотя бы трем критериям предприятие может направить в Министерство экономики и Генштаб список военнообязанных сотрудников для бронирования. В Генеральном штабе решение должны принято в течение трех рабочих дней и сообщить о нем соответствующему ТЦК и СП. А уже после этого каждый забронированный сотрудник на предприятии получает документ с подтверждением отсрочки. Его следует носить с собой, чтобы предъявлять по требованию сотрудников ТЦК.

Напомним, ранее член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поделился предположением, проголосуют ли его коллеги за экономическое бронирование. По его словам, эта инициатива вызывает множество споров. Однако полностью она до сих пор не отклонена.