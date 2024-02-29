Какие причины законны для неявки в ТЦК, если человек подлежит мобилизации: объяснение адвоката

Во время проведения в Украине мобилизационных мероприятий существует несколько причин, законно позволяющих военнообязанному не прийти в Терцентр комплектования, если повестка уже на руках. Но об этих причинах гражданин все равно должен gjинформировать ведомство.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua адвокат Андрей Новак. Он также объяснил, как сообщить о неявке в ТЦК по уважительным причинам, чтобы избежать проблем.

По его словам, законными уважительными причинами для неявки в ТЦК, в случае, если человек подлежит мобилизации, являются:

– состояние здоровья;

– смерть родных;

– уход за больными родными;

– стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация;

– сдача экзаменов в вузе.

Новак говорит, что состояние здоровья самого гражданина, который получил повестку и не пришел вТЦК, не потянет за это наступление какого-либо типа ответственности. Например, когда военнообязанный тяжело заболел или сломал конечность и т. д.

Также не накажут гражданина в случае смерти одного из близких родственников, которая случилась не позднее чем за семь дней до даты, когда необходимо явиться в ТЦК.

"Также это потребность ухода за больными женой, родителями или родителями жены, если никто другой не может за ними ухаживать. Это может быть стихийная беда или другая чрезвычайная ситуация, которая не позволяет вовремя прибыть в центр комплектования. И, по-моему, несколько странная возможность – это сдача экзаменов в высших учебных заведениях. Почему странная? Потому что студенты не подпадают под мобилизацию", – объяснил адвокат.

В то же время специалист отметил, что не существует четкого перечня, что подпадает под чрезвычайные ситуации или стихийные бедствия и может считаться уважительной причиной для неявки в ТЦК.

"Пребование в горячих точках – об этом я вам ничего сказать не могу, потому что именно такого основания нет. Разве что это может быть основанием при условии, если тебя это непосредственно касалось, то есть если тебя ранили или если твой дом был уничтожен. Но четкого перечня оснований, подпадающих под чрезвычайные ситуации или стихийные бедствия, не отмечено. Поэтому это может быть широкий круг ситуаций, которые в каждом конкретном случае будут определяться", – отметил Новак.

Он рассказал, что гражданин должен подать в ТЦК соответствующие подтверждающие документы о причинах неявки. Это можно сделать сразу после исчезновения причин или на этапе рассмотрения соответствующего административного дела в Терцентре комплектования.

"Командир ТЦК, в случае неявки военнообязанного по повестке, на месте имеет право рассмотреть административное дело, вынести протокол о привлечении к ответственности. Именно при рассмотрении этого дела необходимо предоставить свои объяснения и именно в этот момент можно принести подтверждающие документы о том, что гражданин законно не мог прийти по повестке в указанные дату и время. В таком случае ответственность не должна наступить", – уточнил юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине во время действия режимов всеобщей мобилизации и военного положения предусмотрено наказание за неявку в ТЦК. Оно может быть не только административным, но и уголовным.

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