Что грозит за неявку в военкомат после вручения повестки: детальное разъяснение

В Украине во время действия режимов всеобщей мобилизации и военного положения предусмотрено наказание за неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат) после получения повестки. Оно может быть административным или даже уголовным.

Это зависит от того, какой вид повестки вы проигнорировали без уважительных причин. Правила напомнил OBOZ.UA.

Прежде всего повестка будет считаться врученной законно, если ее отдали человеку лично в руки и он заверил это своей подписью.

Согласно ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если неявка в военкомат произошла по повесткам для уточнения данных или для прохождения военно-врачебной комиссии, то наказание за это – административный штраф.

Его размер для военнообязанного – от 1700 до 3400 гривен; для должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен. Если человек получил повестку второй раз в течение года и снова не пришел в ТЦК и СП, штраф будет от 3400 гривен до 5100 гривен; для должностных лиц – от 5100 гривен до 8500 гривен.

За игнорирование повестки третьего или четвертого типа – призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение – грозит уголовная ответственность.

Статья 336 Уголовного Кодекса говорит о том, что уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от трех до пяти лет.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Во время мобилизации в Украине призвать на службу могут всех военнообязанных членов одной семьи. Никаких уточнений, запрещающих мобилизовать более одного человека из семьи, действующее законодательство не содержит.

– Граждане, уклоняющиеся от мобилизации и воинского учета, могут быть подвергнуты административной и уголовной ответственности. Однако даже в этом случае уклонисты могут быть призваны в ВСУ.

– Во время действия военного положения мобилизации подлежат граждане до 27 лет, которые являются резервистами и военнообязанными в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации.

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