Могут ли мобилизовать нескольких мужчин из одной семьи и какие нюансы нужно знать: разъяснение

Во время действия военного положения и общей мобилизации призвать в Вооруженные силы Украины могут всех военнообязанных членов одной семьи. Никаких уточнений, запрещающих мобилизовать более одного человека из семьи, действующее законодательство не содержит.

Впрочем, для определенных категорий военнообязанных предусмотрена отсрочка. Кто может быть призван из семьи, а кто имеет право отсрочить или вовсе избежать призыва, рассказывает OBOZ.UA.

В первую очередь во время действия военного положения и общей мобилизации в ряды Вооруженных сил призывают тех граждан, которые имеют опыт военной службы или участвовали в боевых действиях. В то же время, законодательство не предусматривает ограничений по количеству мобилизованных из одной семьи. Поэтому получить повестки и быть призванными могут все военнообязанные члены семьи от 18 до 60 лет.

"Призвать на военную службу могут всех – мужа, жену и совершеннолетних детей. На практике пока подобных прецедентов не случалось, впрочем, на уровне закона это не проблема. Хотя из всех правил существуют исключения: в случае мобилизации запрет призыва коснется близких родственников человека, погибшего на фронте или считающегося пропавшим без вести", — объясняет юрист Ростислав Кравец.

Следовательно, в армию не могут призвать мужчин или женщин, потерявших на войне близких родственников: мужа или жену, сына или дочь, кого-то из родителей или дедушку или бабушку. Речь идет как о погибших, так и о пропавших без вести.

Также уже в разгар полномасштабной войны с Россией были освобождены от призыва члены семей, воспитывающей несовершеннолетних детей – в случае, если отец или мать этих детей уже находится на службе. Исключение, предусмотренное статьей 2 Закона "О воинской обязанности и военной службе", обусловлено тем, что супруги, ухаживающие за ребенком, не могут оставить его без родительской опеки.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, когда заработают кабинет призывника и реестр военнообязанных. Ожидается, что это произойдет за два месяца после принятия закона о мобилизации №10449 – ориентировочно в начале второго квартала текущего года.

В Минобороны также напомнили, что в электронном кабинете призывника гражданам предоставят возможность получить "Сертификат защитника" – выписку из реестра "Оберіг" о военнообязанном.