Какие заболевания кожи являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет призывают в армию. Однако законодательство освобождает несколько категорий мужчин от мобилизации из-за проблем со здоровьем.

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Основанием для освобождения от мобилизации могут быть в том числе определенные заболевания кожи. Об это говорится в приказе Министерства обороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Чтобы подтвердить диагноз и установить степень пригодности к военной службе, человек должен пройти военно-врачебную комиссию. Ее результаты могут установить, что лицо временно непригодное или непригодное к прохождению военной службы в мирное время.

Кроме того, во время медкомиссии выявление некоторых заболеваний кожи может стать основанием для исключения из воинского учета. К таким болезням относятся атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, а также герпетиформный дерматит.

Другие заболевания кожи, в частности, ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермит, красный плоский лишай, крапивница и эритема могут стать основанием для признания человека временно непригодным к военной службе.

Напомним, военнообязанных в Украине могут временно или вообще не взять в армию во время общей мобилизации при наличии определенных болезней, в частности зрения и слуха. Причем перечень заболеваний, из-за которых не возьмут на службу в военное время, существенно короче, чем в мирное.

Ранее сообщалось, что основанием для освобождения от призыва могут быть, в частности, определенные заболевания позвоночника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области СБУ разоблачила две незаконные схемы уклонения от мобилизации. Члены врачебно-консультативной комиссии за денежное вознаграждение выдавали мужчинам призывного возраста справки о непригодности к службе.