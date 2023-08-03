Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от мобилизации: подробное разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают в армию. Однако законодательство освобождает несколько категорий мужчин от мобилизации из-за проблем со здоровьем.

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Основанием для освобождения от призыва могут быть, в том числе, определенные заболевания позвоночника. Об это говорится в приказе Министерства обороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Стоит отметить, что окончательное решение о пригодности человека к службе в армии и его возможности выполнять боевые задания должна дать военно-врачебная комиссия при ТЦК и СП. В зависимости от диагноза человека могут признать пригодным к военной службе, временно непригодным к военной службе, ограничено непригодным, а также непригодным к военной службе с исключением с военного учета.

Согласно приказу Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", существуют целый ряд болезней позвоночника, которые дают право на освобождение от мобилизации. К ним относятся следующие диагнозы:

– Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54.

– Кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника.

– Спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии.

– Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32.

– Переломы позвоночника на любом уровне.

– Перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска.

– Разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга.

– Прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей.

– Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей.

– Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью.

– Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза.

– Фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

– Тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии.

– Ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, что приводит к значительным нарушениям функций поврежденных органов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине по состоянию здоровья и сколько она будет действовать.

Также мы писали, кого мобилизуют в Украине в августе и что делать, если силой ведут в ТЦК.