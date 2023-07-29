Кого мобилизуют в Украине в августе и что делать, если силой ведут в ТЦК: разъяснение

Верховная Рада вновь продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине, которые продлятся по меньшей мере до 15 ноября 2023 года, поэтому призыв граждан в ряды защитников государства продолжается и в августе ряды военных пополнят как пригодные, так и ограниченно пригодные военнообязанные. В то же время практически ежедневно появляются новости о нарушении прав человека работниками ВСК и СП.

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Поэтому OBOZREVATEL решил объяснить, кого из украинцев мобилизуют в армию в августе, какие подразделения нуждаются в комплектовании и как реагировать, если военнообязанного силой ведут в ТЦК. В то же время, заметим, что если военнообязанному вручают повестку, а он до этого еще не был в центре комплетования, –это может быть только с целью уточнения учетных данных.

Кого призывают на военную службу

На военную службу сегодня в Украине призывают как пригодных граждан, так и тех, кого ВЛК сочла ограниченно пригодными. Последних отправляют не на фронт, а в части обеспечения или в ТЦК.

Как пояснил "Украинскому радио Полтава" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, в настоящее время в армии существует потребность в комплектовании штурмовых подразделений. В то же время, сейчас происходит и комплектование других подразделений, которые не находятся непосредственно на фронте и не выполняют боевых задач.

Поэтому призыву подлежат:

– пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет с наличием военного опыта или без него;

– пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

– призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу. Они подписывают контракт с ВСУ;

– снятые и исключенные из военного учета мужчины, признанные пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если не осуждены за тяжкое преступление.

Как поступать в случае нарушения прав человека представителями ТЦК

Если военнообязанный принудительно оказался в ТЦК, ему следует воздержаться от споров и драк с людьми, которые держат оружие в руках.

"Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение пределов самообороны", – пояснил адвокат Ростислав Кравец.

Военнообязанный, которого силой отправили в ТЦК, имеет право:

– узнать об основаниях задержания и содержания в ТЦК (в письменном виде);

– обратиться к полицейским (вызвать полицию) с требованием защитить собственные права и разобраться в ситуации;

– требовать предоставления бесплатного адвоката;

– написать заявление о совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 371 Уголовного кодекса Украины "Заведомо незаконные задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей".

В случае получения телесных повреждений или побоев необходимо обратиться в полицию по факту совершения уголовного преступления. Также по возможности нужно связаться с родственниками, друзьями, знакомыми и просить их:

– пойти в суд того района, где расположен ТЦК;

– подать заявление следователю судьи (по ситуации, которая сложилась).

"Любой суд, получив информацию, что лицо незаконно удерживается в органах государственной власти, должен немедленно постановить определение, которым доставить это лицо в суд и сообщить, на каком основании он его содержит", – пояснил Кравец.

"Ничего не подписывайте и никуда не уходите. Если они за вас подпишут – будут нести уголовную ответственность. Задержать вас могут только по решению суда", – добавил юрист.

В любом случае юристы, которые сталкивались с аналогичными ситуациями, не советуют подписывать какие-либо документы без рекомендации адвоката и проходить военно-врачебную комиссию до прояснения ситуации.

Если лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по статьям 141 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) или 141-1 (Насильственное исчезновение), пояснил юрист Дмитрий Винницкий.

Представители ТЦК имеют право только на вручение повесток. Любые другие действия в отношении человека могут быть признаны незаконными. В то же время, задержание и принудительное доставление лица в ТЦК считаются законными в случае, когда человеку уже выписывали повестку раньше, но он сам за ней не явился.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военное положение и мобилизация в Украине оказывают значительное влияние на бизнес, ведь многие работники тоже призвали в армию – в большинстве компаний сейчас служат до 20% от военнообязанных сотрудников. Самая сложная ситуация в западных областях, там только 4% бизнесов не имеют мобилизованных сотрудников;

– при вручении повесток работники ТЦК и СП часто запрещают гражданам фиксировать процедуру на видео. Однако в условиях войны запрещено снимать военных, их месторасположение, технику и их перемещение, работу ПВО. Но работа работников ТЦК, особенно в общественных местах, в этот список не входит.