Мобилизация в Украине: в каком регионе самая плохая ситуация с призывом работников компаний в ряды ВСУ

В Украине продолжается действие военного положения и мобилизация населения в ряды Вооруженных сил. Это оказывает значительное влияние на бизнес, так как многих работников тоже призвали в армию – в большинстве компаний сейчас служат до 20% от военнообязанных сотрудников. Самая сложная ситуация в западных областях, там только у 4% бизнесов нет мобилизованных сотрудников.

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В 84% компаний мобилизовано до 20% от военнообязанных работников, в 8% – 20-30% работников, в 4% – 30-40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

В Одессе, объединяющей компании южных областей, в 76% компаний в рядах Вооруженных сил Украины сейчас служат до 20% военнообязанных работников, в то же время в 18% нет мобилизованных сотрудников.

В Днепре, объединяющем компании некоторых центральных областей, у 31% бизнесов нет мобилизованных сотрудников, в то же время в 56% компаний мобилизовано до 20% от военнообязанных работников.

В Харькове, объединяющем компании восточных областей, так же, как и в Днепре, у 56% предпринимателей мобилизовано до 20% работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников.

Отметим, что этот опрос регионального бизнеса провели в четырех стратегических регионах, где сосредоточены региональные офисы Ассоциации: Львов (объединяет компании западных областей), Одесса (объединяет компании южных областей), Харьков (объединяет компании восточных областей), Днепр ( объединяет компании некоторых центральных областей). В нем с 4 по 24 июля приняли участие представители 74 компаний.

В целом ситуацию во Львове бизнес оценил в 2,64 балла (по 5-балльной шкале, где 3 является нейтральной оценкой), в Одессе – 2,47 балла, а в Днепре – 2,25 балла. В этих регионах ситуация, по мнению бизнеса, несколько лучше, чем в Харькове – 1,62 балла.

"Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за границу и осуществления заграничных командировок. При планировании своей деятельности большинство компаний ориентируются на окончание войны в перспективе одного-трех лет", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации. Призыв в армию и военное положение пролонгированы еще на 90 дней – до 15 ноября 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом полномасштабной войны и введением общей мобилизации в Украине выросло количество студентов-мужчин на платной форме обучения. Они пользуются правом на образование для избежания призыва.

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