Можно ли снимать на видео работников ТЦК при вручении повестки: разъяснение адвокатов

При вручении повесток работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) часто запрещают гражданам фиксировать процедуру на видео, ссылаясь на военное положение и запрет съемки военнослужащих. Однако в условиях войны запрещено снимать военных, их месторасположение, технику и их перемещение, работу ПВО. Но работа сотрудников ТЦК, особенно в общественных местах, в этот список не входит.

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Это подчеркивают адвокаты. Они также рассказали, как следует действовать при вручении повестки военкомами.

Так, адвокат Роман Симутин советует сразу доставать телефон и снимать все на камеру. Об этом он рассказал в своем YouTube канале.

"Как нужно действовать вам. Доставайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и т.д. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом , и формально разрешение снимать должны спрашивать у вас", – пояснил Симутин.

Он отметил, что все чаще сотрудники полиции, сопровождающие представителей ТЦК, включают в себя бодикамеры, чтобы подтвердить факт вручения повестки гражданину в суде.

Но очень часто до суда доходят обрезанные отрывки, фиксирующие далеко не весь процесс, который нередко сопровождается силовыми методами, а лишь сам факт вручения. По словам правозащитника, использование таких бодикамер ничем не регламентировано, то есть не законно.

Адвокат Вера Тарасенко ранее в своем YouTube-канале также объясняла, что все действия полиции и военных в отношении вас фиксировать на фото и видео не только можно, но и нужно.

"Если эти самые военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, или вручают повестку, или угрожают Вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно Вас лично какие-то действия, то это уже Вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", – говорит адвокат.

Правозащитница отметила, что полиция и работники ТЦК, ссылаясь на то, что информация об их действиях конфиденциальна и что их нельзя снимать, говорят неправду.

"Здесь таится ложная информация. Полиция или военные по отношению к вам, когда они вручают вам повестку или выполняют другие действия – это субъекты властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются", – пояснила правозащитница.

Тарасенко отметила, что не призывает к саботированию законных действий представителей власти, но подчеркнула, что в правовом государстве, прежде всего, должны уважать права и свободы граждан.

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