Какие болезни зрения и слуха являются основанием для освобождения от мобилизации во время военного положения: разъяснение

Военнообязанных в Украине могут временно или вообще не взять в армию во время общей мобилизации при наличии определенных болезней, в частности зрения и слуха. Причем перечень заболеваний, из-за которых не возьмут на службу в военное время, существенно короче, чем в мирное.

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Их определяет Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Так, непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются лица, имеющие следующие болезни зрения:

– выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

– выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

– болезни стекловидного тела и глазного яблока;

– неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

– отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

– все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

– стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

– близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

– остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты; отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни слуха, с которыми не возьмут в армию, таковы:

– стойкая, полная глухота на оба уха или глухонемота, имеющие выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

В большинстве случаев лица с заболеваниями слуха непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны – в военное время.

Следует отметить, что окончательное решение о пригодности человека к службе в армии и его возможности выполнять боевые задания должна дать военно-врачебная комиссия при ТЦК и СП.

Напомним: также основанием для освобождения от призыва могут быть, в частности, определенные заболевания позвоночника. К ним относятся следующие диагнозы:

– Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54.

– Кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника.

– спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии.

– Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32.

– Переломы позвоночника на любом уровне и другие заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, пригодность к службе человека с гипертонией определяется в зависимости от того, какую именно стадию болезни диагностировали во время медицинской комиссии. Если ВЛК установит, что у военнообязанного гипертоническая болезнь III стадии, то его могут исключить из военного учета.