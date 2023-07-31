Могут ли мобилизовать мужчину с гипертонией во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которых военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу в армию. Однако определенный перечень болезней освобождает от мобилизации.

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Пригодность человека с гипертонией к службе определяется в зависимости от того, какую именно стадию болезни диагностировали во время медицинской комиссии. Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Гипертония зачастую сопровождается повышенным артериальным давлением, однако на протяжении долгого время эта болезнь может протекать бессимптомно. Если военно-врачебная комиссии установит, что у военнообязанного гипертоническая болезнь III стадии, то его могут исключить из воинского учета.

В то же время, если по результатам медкомиссии установлен диагноз гипертоническая болезнь II или I стадии, человека могут признать непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время. Следовательно, такого военнообязанного могут мобилизовать.

Стоит отметить, что диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов. Врачи должны провести диагностика с симптоматическими гипертензиями. В результате медицинское освидетельствование военно-врачебное комиссии лицам с симптоматической гипертонией проводится также по основному заболеванию.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине по состоянию здоровья и сколько она будет действовать.

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