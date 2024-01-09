Какие болезни органов дыхания и системы кровообращения являются основанием для освобождения от мобилизации: полный перечень

В августе 2023 года Министерство обороны Украины сузило перечень болезней, которые могут быть основанием для предоставления отсрочки от мобилизации. Согласно приказу № 490, касающемуся изменений в работе ВВК, из общего списка недугов, освобождающих от службы в армии, был исключен ряд состояний.

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Теперь некоторые граждане, ранее считавшиеся непригодными, получают повестки. Какие болезни органов дыхания и системы кровообращения являются основанием для предоставления отсрочки, читайте в материале OBOZ.UA.

Какие болезни кровообращения освобождают от мобилизации

Согласно приказу Минобороны № 490, в перечне болезней системы кровообращения, являющихся основанием для предоставления отсрочки, остаются:

– сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

– сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

– гипертоническая болезнь III стадии;

– цереброваскулярные болезни (в частности инфаркт головного мозга или инсульт со значительными нарушениями функций).

– болезни артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

С какими болезнями органов дыхания не берут в армию

В армию в настоящее время не берут военнообязанных, у которых диагностированы следующие болезни органов дыхания:

– хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания;

– тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный список болезней, которые дают основание для освобождения от мобилизации.

Напомним, ранее в Верховной Раде анонсировали существенные изменения в проекте нового закона о мобилизации и назвали дату, когда комитет по нацбезопасности примет окончательное решение по документу.

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