Каких работников работодатели не смогут бронировать от мобилизации: разъяснение

Некоторые работодатели могут хранить своих работников от призыва путем бронирования, но не все работники могут воспользоваться этой возможностью. Есть определенные категории работников, для которых бронирование не применяется независимо от их должности.

Согласно разъяснениям высшего военного руководства, к таким категориям относятся мужчины, имеющие дефицитные для Вооруженных сил Украины военно-учетные специальности. Список таких специальностей, при наличии которых работники не подлежат бронированию, приведен в письме Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 20 апреля 2023 г. № 300/1/С/3886. Соответствующие полномочия Генштаба определены п. 7 Порядка №1487.

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, во время которых мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые отвечают критериям для военной службы и не имеют законных оснований для отсрочки или не могут быть забронированы, должны быть готовы к призыву.

Так, среди военнообязанных и резервистов не подлежат бронированию работники рядового, сержантского и старшинского состава, имеющие следующие военно-учетные специальности (согласно Приказу № 317 ):

– 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе";

– 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования";

– 047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов";

– 065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами";

- 106, 107, 108, 110 "Стрелецкие и разведывательные специальности";

– 113, 117, 118 "Танковые специальности";

– 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров";

- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии";

– 178, 183, 184 "Инженерные специальности";

– 210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб";

- 220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов";

– 233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения";

- 245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов";

- 260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования";

- 307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты";

- 320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения";

- 340 "Специальности гидроакустической техники";

– 379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности";

– 403 "Специальности проводной связи";

- 420 "Специальности радио- и спутниковой связи";

- 460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи";

– 474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах";

- 500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания";

– 525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок";

– 538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля";

– 549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими";

– 569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Из числа лиц офицерского состава не подлежат бронированию лица со следующими группами ВОС (определены Приказом № 412): 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Однако, есть исключения: дефицитными Генштаб признал в группе 06 следующие ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510.

Также в группе 46 дефицитны следующие офицерские ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. Остальные ВОС группы.

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанных ждет ряд изменений. Они будут касаться, в частности, обновления данных, новых полномочий полиции и видов наказания за нарушение норм законодательства.

Ранее сообщалось, что новый Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку. Оно сохраняется, в частности, для военнообязанных, содержащих троих и более детей младше 18 лет, а также некоторых других категорий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!