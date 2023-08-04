Какое расстояние из Украины до Новороссийска, где дрон атаковал корабль РФ и о чем свидетельствует успешность операции. Карта

Несмотря на все усиленные меры по охране военно-морской базы и крупнейшего торгового порта ВМФ России, Украине удалось успешно атаковать гавань в Новороссийске (Краснодарский край РФ) и существенно повредить десантный корабль "Оленегорский горняк". Эта выдающаяся операция серьезно изменяет ситуацию в Черном море.

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Об это в Telegram обратил внимание украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов. Отметим, что наименьшее расстояние от подконтрольной Украине территории до Новороссийска составляет 332 км.

Как отметил Бутусов, примененные против российского корабля дроны продемонстрировали выдающиеся технические характеристики: "чтобы планировать атаку по Новороссийску и по Крымскому мосту, нужно дрон с запасом хода более 1000 км, и высокое качество системы управления".

"То есть Украина может атаковать любой российский объект на Черном море. И теперь Россия должна сосредоточивать еще больше сил для обороны своих портов и кораблей, тратить огромные ресурсы", – заключил журналист.

Он подчеркнул, что до полномасштабного вторжения РФ Украина не разрабатывала подобное вооружение, поэтому все происходящее сегодня сделано практически с нуля.

"Теперь у Украины появились длинные руки, чтобы симметрично соответствовать морской торговле оккупантов, чтобы ограничивать морские перевозки так же, как сделали оккупанты", – пояснил Бутусов.

Он добавил, что российская морская торговля – это законная цель для украинских ударов мести, и теперь корабли РФ нигде не смогут чувствовать себя в безопасности.

Напомним: операцию в бухте Новороссийска провела Служба безопасности Украины, но официально СБУ пока не подтвердила эту информацию. БПЛА, атаковавший российский десантный корабль "Оленегорский горняк", переносил 450 кг тротила. На борту поврежденного судна находились около 100 человек экипажа.

Как сообщили OBOZREVATEL источники в СБУ, спецоперацию проводили вместе с ВМС. По результатам атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 августа в Новороссийске раздались взрывы и звуки стрельбы в районе гавани. Минобороны страны-агрессора заявило, что причиной этого – "атака ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены";

– во время атаки морских дронов на Новороссийск был подбит "Оленегорский горняк". Затопило один из его отсеков, из-за чего он опрокинулся на бок. В настоящее время судно буксируют к берегу.