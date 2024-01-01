Какой была новогодняя ночь на фронте: в Сухопутных войсках рассказали о боях

В ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупационные войска продолжали атаковать позиции Сил обороны Украины. Горячо было на восточном фронте: там наши военные в новогоднюю ночь не только отразили штурмы противника, но и нанесли ему потери в живой силе и технике.

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Об этом в понедельник, 1 января, в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо. Он отметил, что более 400 оккупантов на двух направлениях "не дотянули" до нового года.

Фитьо рассказал, что на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ВСУ удалось отразить 15 вражеских атак. Армия РФ пыталась наступать возле Синьковки Харьковской области и Макеевки Луганской области.

Также россияне нанесли 15 авиаударов, использовав весь свой арсенал: вертолеты, истребительную и бомбардировочную авиацию. Кроме того, оккупанты ударили по позициям ВСУ 15 дронами-камикадзе и нанесли 618 ударов из артиллерии.

"Тем не менее, наши защитники сделали так, что 257 оккупантов до нового года не дотянули. 43 единицы военной техники на данном направлении были уничтожены, среди которых три танка и пять боевых бронированных машин", – сообщил представитель Сухопутных войск.

Тем временем на Бахмутском направлении в ночь на 1 января войска страны-агрессора 10 раз пытались наступать в районах Богдановки и Андреевки. Враг нанес один авиаудар, использовал 27 дронов-камикадзе и 435 раз бил из артиллерии и минометов.

"165 оккупантов так же не дождались нового года и поедут домой, наверное, уже по частям и в пакетиках. 60 единиц военной техники уничтожены, среди которых один танк, БМП-2, БТР-80 и два пункта управления вражеских БПЛА. То есть те, кто запускали по нам дроны, были сразу уничтожены", – сказал Фитьо.

Как писал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ сообщили, что 1 января произошло 56 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши военные отбили атаки противника – горячее всего было на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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