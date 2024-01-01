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Враг 18 раз безуспешно атаковал ВСУ на левобережье Днепра, на Донбассе уменьшилось количество штурмов – Генштаб

София Закревская
War
5 минут
49,5 т.
Враг 18 раз безуспешно атаковал ВСУ на левобережье Днепра, на Донбассе уменьшилось количество штурмов – Генштаб

В течение суток на разных участках фронта произошло 56 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши военные отразили атаки противника – горячее всего было на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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Об этом говорится в Facebook в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за понедельник, 1 января. Российские захватчики тем временем не прекращают терроризировать гражданское население Украины, обстреливая города и села из всех имеющихся видов вооружения. Из-за этого в течение дня есть раненые и жертвы среди мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура.

"Всего враг нанес 1 ракетный и 81 авиационный удары, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", – говорится в сообщении.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной, говорят в Генштабе. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и FPV-дроны, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары вблизи Кучеровки, Чернещины Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных штурмовых действий не вел. Россияне нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Враг 18 раз безуспешно атаковал ВСУ на левобережье Днепра, на Донбассе уменьшилось количество штурмов – Генштаб

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Враг 18 раз безуспешно атаковал ВСУ на левобережье Днепра, на Донбассе уменьшилось количество штурмов – Генштаб

На Марьинском направлении враг наступательных штурмовых действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов следующие населенные пункты Донецкой области: Георгиевка, Победа, Новомихайловка и Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных штурмовых действий тоже не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Великой Новоселки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

Враг 18 раз безуспешно атаковал ВСУ на левобережье Днепра, на Донбассе уменьшилось количество штурмов – Генштаб

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области. Здесь Силы обороны отразили 3 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Червоное, Чаривне, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

Враг 18 раз безуспешно атаковал ВСУ на левобережье Днепра, на Донбассе уменьшилось количество штурмов – Генштаб

На Херсонщине враг не отказался от намерений выбить подразделения Сил обороны с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Также в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новокаиры, Велетенское и Херсон Херсонской области.

Враг 18 раз безуспешно атаковал ВСУ на левобережье Днепра, на Донбассе уменьшилось количество штурмов – Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Волчьей и Охримовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Бачевск Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования врагом наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Потери РФ за сутки

В течение суток авиация наших Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также противовоздушной обороной уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогоднюю ночь противовоздушная оборона Украины сбила рекордное количество "Шахедов" – 87 из 90. По части этих вражеских целей отработали бойцы Государственной пограничной службы.

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