Враг 18 раз безуспешно атаковал ВСУ на левобережье Днепра, на Донбассе уменьшилось количество штурмов – Генштаб

В течение суток на разных участках фронта произошло 56 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши военные отразили атаки противника – горячее всего было на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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Об этом говорится в Facebook в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за понедельник, 1 января. Российские захватчики тем временем не прекращают терроризировать гражданское население Украины, обстреливая города и села из всех имеющихся видов вооружения. Из-за этого в течение дня есть раненые и жертвы среди мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура.

"Всего враг нанес 1 ракетный и 81 авиационный удары, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", – говорится в сообщении.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной, говорят в Генштабе. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и FPV-дроны, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары вблизи Кучеровки, Чернещины Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных штурмовых действий не вел. Россияне нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг наступательных штурмовых действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов следующие населенные пункты Донецкой области: Георгиевка, Победа, Новомихайловка и Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных штурмовых действий тоже не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Великой Новоселки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области. Здесь Силы обороны отразили 3 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Червоное, Чаривне, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонщине враг не отказался от намерений выбить подразделения Сил обороны с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Также в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новокаиры, Велетенское и Херсон Херсонской области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Волчьей и Охримовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Бачевск Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования врагом наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Потери РФ за сутки

В течение суток авиация наших Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также противовоздушной обороной уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогоднюю ночь противовоздушная оборона Украины сбила рекордное количество "Шахедов" – 87 из 90. По части этих вражеских целей отработали бойцы Государственной пограничной службы.

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