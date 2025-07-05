Какую роль сыграла ликвидация заместителя командующего ВМФ РФ: анализ Минобороны Британии

На территории Курской области 2 июля 2025 года был ликвидирован генерал-майор Михаил Гудков. Оккупант занимал должность заместителя главнокомандующего ВМФ России с 28 марта 2025 года.

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Потеря высокопоставленного офицера ударило по возможностям оккупационной армии РФ. Об этом сообщили в военной разведке Великобритании.

По информации разведывательного ведомства, генерал-майор Гудков был убит в результате украинского удара по российскому командному пункту в Курской области. Примечательно, что спустя некоторое время министерство обороны России подтвердило гибель офицера.

В британской разведке отметили, что Гудков руководил подразделениями морской пехоты, пытавшимися создать буферную зону в Сумской области. Также там заявили, что продвижение России в Сумской области замедлилось из-за украинских контратак и значительных потерь.

Гудков был бывшим командиром 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. Он стал вторым высокопоставленным российским генералом, убитым в 2025 году и пятым за последние 12 месяцев. Всего после начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 16 генералов.

"Потеря стольких высокопоставленных офицеров, вероятно, подорвала командование и управление в частях Вооруженных сил России. Это, вероятно, способствовало тактическим и оперативным трудностям России во время конфликта", – заявили в британской разведке.

Напомним, Гудков имел звание "героя РФ" и ранее командовал 155-й бригадой морской пехоты, которая отличилась жестокими преступлениями против гражданских и казнями военнослужащих.

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