Камышин о первом в мире дистанционном сбитии украинцами 'Шахеда': это меняет подход к построению ПВО

Советник Президента по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что дистанционное сбитие "шахеда" меняет подход к построению противовоздушной обороны. Об этом он написал в сети "Х" и опубликовал видео поражения.

"Этим утром я лично видел, как пилоты дистанционно управляли беспилотником-перехватчиком LITAVR. Дальше было подтверждено сбитие "шахеда". Первый дистанционный перехват! И все это во время одной из самых массовых воздушных атак на Украину. Это меняет подход к построению противовоздушной обороны", – написал советник Президента по стратегическим вопросам.

Ранее военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько рассказал, что этот "шахед" был сбит пилотами 190-го учебного центра Сил беспилотных систем. По его словам, благодаря дрону LITAVR СБС успешно использовали новую тактику – перехватчиков расставляет персонал, а пилоты управляют ими дистанционно с безопасного места. Для работы нужен только интернет в центре управления и в месте запуска.

Напомним, разработка дрона LITAVR от компании F-Drones началась осенью 2024 года. С 2025 года запустили серийное производство и поставки в войска. Максимальная скорость – 350 км/ч, время полета – до 15 минут. Дрон имеет 2 камеры – дневную и тепловизионную. Заявленный радиус применения – 36 км, но по факту LITAVR летит на 60 км и на 9,5 км в высоту. Боевая часть – 500 г. Подрыв – кинетический удар или самоподрыв во время контакта, а также подрыв оператором. Есть инерционная система наведения без использования GPS, а также автоматическая система донаведения на цель.